В Красноярске осудили экс-руководителя отдела обеспечения регионального главка СК

Суд приговорил его к трем годам и восьми месяцам колонии общего режима

КРАСНОЯРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Красноярска приговорил к трем годам и восьми месяцам колонии бывшего руководителя отдела материально-технического обеспечения Главного следственного управления СК РФ по краю. Он был признан виновным, говорится в сообщении в Telegram-канале управления Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу.

"Центральный районный суд Красноярска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя отдела материально-технического обеспечения Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю. Он признан виновным по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что суд приговорил его к трем годам и восьми месяцам колонии общего режима. Подсудимый вину свою не признал.

По информации прокуратуры, в 2015-2017 годах подсудимый ввел в заблуждение руководство ГСУ СК РФ по региону и организовал заключение госконтрактов с индивидуальными предпринимателями, осознавая, что они выполняться не будут. После того как предпринимателям деньги для исполнения контрактов, они передавали их начальнику отдела. Часть денег он потратил на исполнение контрактов - оплату строительно-монтажных работ в управлении, закупку товарно-материальных ценностей, но более 3 млн рублей начальник отдела потратил на свои личные нужды.