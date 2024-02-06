Басманный суд заочно арестовал Бориса Акунина за призывы к терроризму

Писателя ранее объявили в международный розыск

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за призывы к терроризму и распространение ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом в отношении Чхартишвили избрана мера пресечения в виде содержания под стражей заочно сроком на два месяца, который начнет исчисляться с момента его задержания", - сказала собеседница агентства.

Акунин объявлен в международный розыск. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), и по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). За оправдание терроризма ему грозит до семи лет лишения свободы, за распространение ложной информации - до 10 лет.

Ранее писатель в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признал, что Киев в ходе нынешнего конфликта не добьется военной победы, при этом оправдал попытки атаковать российские города с помощью беспилотников. После публикации записи разговора объединенная розничная сеть книжных магазинов "Читай-город - Буквоед" приостановила продажи его книг. Писатель с 2014 года живет в Лондоне. Росфинмониторинг включил Акунина в реестр террористов и экстремистов 18 декабря 2023 года. 12 января Минюст РФ внес его в реестр иноагентов.