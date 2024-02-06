В Новосибирске мужчина напал на двух подростков на катке

СК возбудил дело

НОВОСИБИРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Следственного управления СК РФ по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье УК РФ ("Хулиганство") в отношении мужчины, который напал на двух 14-летних подростков на катке в Ленинском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По данным следствия, в вечернее время 3 февраля 2024 года на уличном катке в Ленинском районе города Новосибирска мужчина из хулиганских побуждений нанес 14-летним подросткам множественные удары руками в область лица", - говорится в сообщении.

Следователи совместно с полицейскими устанавливают очевидцев и участников преступления.

Прокуратура Новосибирской области взяла расследование дела на контроль.