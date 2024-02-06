Суд в Пятигорске 5 марта рассмотрит жалобу адвоката на приговор Мусаевой

Бывшая жена экс-судьи Верховного суда Чечни отбывает наказание за применение насилия к сотруднику полиции и мошенничество

ПЯТИГОРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске перенес на 5 марта рассмотрение жалобы адвоката на обвинительный приговор Зареме Мусаевой, осужденной за применение насилия к сотруднику полиции и мошенничество, передает из зала суда корреспондент ТАСС.

"Рассмотрение дела откладывается на 5 марта. Надеемся, к этому времени она будет в колонии, где есть видео-конференц-связь", - сказал судья.

Он отметил, что Мусаева захотела участвовать в судебном заседании. В настоящее время она находится в колонии, где нет видео-конференц-связи.

Супругу экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву в 2022 году задержали в Нижнем Новгороде и доставили в Грозный как свидетеля по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному в 2019 году. Позднее в ее отношении возбудили уголовное дело за применение насилия к полицейскому во время допроса и приговорили в июле 2023 года к 5,5 года колонии. В сентябре 2023 года Верховный суд Чечни сократил этот срок на шесть месяцев.