Суд в Москве заочно арестовал Арестовича

Экс-советника офиса президента Украины обвиняют в публичных призывах к терроризму и его оправдании

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Арестович Алексей Николаевич обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении А. Н. Арестовича на срок 2 месяца с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ - с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации", - сказали в суде.

Арестович подал в отставку с должности внештатного советника офиса президента Украины 14 января 2023 года после того, как подвергся критике за слова о сбитой украинской системой ПВО ракете, которая стала причиной обрушения части дома в городе Днепре (ранее - Днепропетровск) и гибели людей. 17 января офис президента Украины удовлетворил просьбу Арестовича об отставке.

Прокуратура Донецкой Народной Республики 12 апреля 2023 года возбудила в отношении Арестовича уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности. Позже МВД РФ сообщило об объявлении его в розыск. Также уголовное дело в отношении Арестовича возбуждено в Белоруссии.