В Стерлитамаке возбудили дело после попытки похищения несовершеннолетней

Ведутся поиски злоумышленника

УФА, 6 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Башкирии по факту попытки похищения несовершеннолетней в городе Стерлитамаке. Ведутся поиски злоумышленника, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - сказано в сообщении.

В соцсетях появилась видеозапись инцидента на улице Артема. Мужчина схватил девочку, которая шла позади старшего брата, и потащил в сторону. Мальчик успел вырвать сестру из рук злоумышленника, который скрылся.

В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции организован комплекс мероприятий с целью установления обстоятельств произошедшего и личности нападавшего, добавили в СК.