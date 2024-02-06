В Черкесске задержали участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу

По данным регионального управления МВД, ими преимущественно оказались уроженцы одной из стран ближнего зарубежья

ЧЕРКЕССК, 6 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу в Черкесске, сообщило МВД по Карачаево-Черкесии (КЧР).

"Кортеж остановили на южном выезде из города. Задержаны 10 человек в возрасте от 18 до 26 лет, преимущественно уроженцы одной из стран ближнего зарубежья", - сообщил Telegram-канал ведомства.

В действиях задержанных усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство, грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением оружия), санкция которой предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

С мест происшествий изъяты пять предметов, конструктивно схожих с пистолетами и два предмета, конструктивно схожих с автоматическим оружием, большое количество патронов.

Информация о том, что территории центрального рынка Черкесска в составе свадебного кортежа находятся неустановленные лица, вооруженные огнестрельным оружием, поступила 5 февраля. Участники свадьбы открыли стрельбу в воздух в общественных местах при скоплении большого количества людей.