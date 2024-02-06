В Донецке ВСУ сбросили боеприпас с дрона на маршрутный автобус

Информация о жертвах и пострадавших уточняется, сообщили в оперативных службах ДНР

ДОНЕЦК, 6 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили боеприпас с беспилотника на маршрутный автобус в Донецке, сообщили ТАСС в оперативных службах ДНР.

"ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на маршрутный автобус. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - сказал собеседник агентства.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что в 09:50 (время совпадает с московским) в Киевском районе Донецка был зафиксирован сброс взрывоопасного предмета с БПЛА.