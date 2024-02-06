В Приамурье на четыре года осудили водителя микроавтобуса за ДТП с шестью погибшими

Авария произошла в сентябре 2023 года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Суд в Амурской области приговорил к четыре годам водителя микроавтобуса, совершившего ДТП, в котором погибли шесть человек, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"45-летний житель Республики Саха (Якутия) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение смерти двух или более лиц). Приговором Сковородинского районного суда назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 10 месяцев, при этом наказание в виде лишения свободы отсрочено до достижения его несовершеннолетним ребенком 14 лет. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

В сентябре 2023 года в Сковородинском округе на 9-м километре федеральной автодороги "Лена" водитель микроавтобуса с шестью пассажирами выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. От удара микроавтобус отбросило на другую полосу, где он столкнулся еще и с самосвалом. В результате аварии пять пассажиров микроавтобуса погибли на месте. В больницу были доставлены водитель микроавтобуса и еще одна пассажирка. Женщина от полученных травм скончалась в больнице.