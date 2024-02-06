В Туве виновника ДТП с погибшими приговорили к 10 годам лишения свободы

Жертвами аварии стали пять человек

ТАСС, 6 февраля. Улуг-Хемский районный суд в Туве приговорил к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима мужчину, по вине которого в ДТП погибли пять человек. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

"Улуг-Хемский районный суд вынес приговор в отношении 38-летнего местного жителя. Он признан виновным по пп. "а", "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). <…> С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что в феврале 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля УАЗ-23632. Водитель, грубо нарушая правила, допустил столкновение с автомашиной Renault Logan, в которой находился водитель и четверо пассажиров. "После аварии обвиняемый, не приняв меры для оказания первой помощи пострадавшим, пешком покинул место совершения преступления и скрылся. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и четверо пассажиров автомобиля Renault Logan скончались на месте происшествия", - пояснили в прокуратуре.