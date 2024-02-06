СК начал проверку после обращения матери об избиении ее ребенка в детсаду Ростова-на-Дону

По данным местных СМИ, инцидент произошел в детском саду №55 "Золотой ключик"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 февраля. /ТАСС/. Ростовские следователи начали проверку по обращению матери о применении воспитателем физической силы к ее ребенку в детсаду Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Пролетарскому району Ростова-на-Дону <…> проводится процессуальная проверка в связи с поступившим обращением местной жительницы о применении воспитателем детского сада физической силы в отношении ее 5-летнего ребенка. В рамках проверки следователем опрошена мама ребенка, сотрудники детского учреждения, истребованы должностные документы, регламентирующие их деятельность, назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что ростовчанка пожаловалась на воспитательницу детского сада №55 "Золотой ключик", которая якобы оскорбляла, била ее сына и не давала детям ходить в туалет. Вместе с другими родителями она подала коллективную жалобу.