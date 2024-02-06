На Украине неизвестные избили митрополита УПЦ, обвиненного в разжигании религиозной розни

В Союзе православных журналистов отметили, что священнослужителю потребовалось хирургическое вмешательство

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Неизвестные напали на наместника Банченского монастыря митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгина (Жара), которому прокуратура ранее предъявила обвинение в разжигании религиозной розни. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на самого священнослужителя.

"Произошло это в ночь на 22 января, постучали три раза в дверь, а когда открыл, получил удар, от которого потерял сознание", - приводит СПЖ слова митрополита. В результате удара, по его словам, потребовалось хирургическое вмешательство - "операция на веках". На фото Лонгина, опубликованном в Telegram-канале СПЖ, видны огромные черные гематомы вокруг глаз.

В мае 2023 года митрополиту было предъявлено обвинение в разжигании религиозной розни. По утверждению прокуратуры, "в выступлениях священнослужителя содержались сообщения, направленные на разжигание религиозной вражды между верующими УПЦ и ПЦУ (раскольническая Православная церковь Украины - прим. ТАСС)". Санкция статьи предусматривает штраф либо ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы до трех лет.

В сентябре дело было передано в суд. В ноябре, накануне рассмотрения дела в Герцаевском районном суде, внезапно умер адвокат митрополита. По информации СПЖ, смерть наступила от отравления. В результате Лонгин остался без защитников, так как другой адвокат был ранее арестован. 2 января в доме митрополита произошел пожар. Как сообщали в СПЖ, в окружении священнослужителя полагают, что речь идет о поджоге.

По информации украинских СМИ, митрополит Лонгин усыновил более 400 детей. За выдающиеся личные заслуги в реализации государственной политики социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в 2008 году указом президента Украины митрополиту Лонгину было присвоено звание "Герой Украины".

Курс на запрет УПЦ

На Украине проводится активная кампания против канонической УПЦ, в том числе поощряется переход ее религиозных общин в юрисдикцию ПЦУ, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поддержке сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. По данным на 4 ноября, Служба безопасности Украины с февраля 2022 года возбудила уголовные дела против 70 священников УПЦ, в том числе против 16 митрополитов, 19 иерархов лишены гражданства страны. 19 октября Верховная рада поддержала в первом чтении подготовленный правительством по поручению президента страны Владимира Зеленского законопроект, направленный на запрет УПЦ. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.