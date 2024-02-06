СК возбудил дело после частичного обрушения перекрытий в доме в Севастополе

В результате ЧП никто не пострадал

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после частичного обрушения перекрытий между этажами в жилом доме в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, в связи с происшествием в Нахимовском районе Севастополя (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Обрушение части перекрытий между первым и вторым этажами в жилом доме на Леваневского, 18, в Севастополе произошло во вторник утром. По данным губернатора города, в одной из квартир взорвался газовый баллон, предварительно, площадь разрушений составила около 50 кв. м. Пострадавших в результате ЧП нет, прокуратура города организовала проверку по факту обрушения.

По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, жильцам дома предложили места временного размещения. Также из детской поликлиники, которая расположена на первом этаже и не разрушена, для обеспечения безопасности во время работ по обследованию несущих конструкций эвакуированы 40 человек, из них 25 детей.