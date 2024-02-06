В Петербурге 19 человек стали обвиняемыми по делу о поджогах покрышек в парадных

По данным СК, под стражей находятся 18 из них

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил обвинения 19 фигурантам по уголовному делу о поджогах автомобильных покрышек у дверей квартир в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Злоумышленникам вменяют умышленное уничтожение имущества, воспрепятствование законной деятельности журналистов и покушение на убийство, сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по городу.

"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167, ч. 1 ст. 144, ч. 3 ст. 30, п. "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение имущества, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, покушение на убийство). В настоящее время предъявлено обвинение 19 лицам, в том числе восьми несовершеннолетним, 18 заключены под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с конца декабря по февраль фигуранты получали через интернет задания от неустановленных лиц - за денежное вознаграждение им предлагали поджигать входные двери в квартиры по конкретным адресам. Злоумышленники поджигали автомобильные покрышки в жилых домах, расположенных в различных районах города, а также в Ленинградской области.

Как сообщал ТАСС, в начале января одним из потерпевших от действий поджигателей стал ведущий радио Sputnik и один из авторов программы "Изолента" Трофим Татаренков.

В пресс-службе ГСУ СК добавили, что отдел ведомства по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга возбудил еще одно уголовное дело о покушении на убийство после аналогичного поджога 4 февраля в одном из домов по Будапештской улице. В квартире, двери которой были подожжены, проживали пожилые супруги 1941 и 1945 годов рождения. Уточняется, что преступный умысел на убийство не был доведен до конца, так как потерпевших госпитализировали. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

В СК напомнили о том, что за совершение убийства общеопасным способом, а также группой лиц по предварительному сговору российским законодательством предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.