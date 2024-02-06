На турбазе в Заполярье обнаружили превышение содержания радиоактивного газа в воде

В целях обеспечения безопасности на базе установили дополнительный компрессор для аэрации воды, так как радон нейтрализуется посредством насыщения воды кислородом

МУРМАНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Превышение содержания в воде радиоактивного газа радон, который может привести к развитию рака легких, обнаружили на турбазе "Пиренга" в Мурманской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре по результатам проведенной проверки.

Радон - радиоактивный газ, образующийся в процессе природного распада урана, который присутствует во всех горных породах и почвах, также может находиться в воде. При испарении в воздух радон образует радиоактивные частицы, которые при вдыхании могут привести к развитию рака легких и повредить клетки ДНК.

"При исследовании воды из источника водоснабжения на базе отдыха "Пиренга" выявлено превышение по показателю Rn-222 (радон). В целях обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства на базе отдыха "Пиренга" уже установлен дополнительный компрессор для аэрации воды, так как радон нейтрализуется посредством насыщения воды кислородом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас база отдыха не оказывает услуги, решение о возможности возобновления ее деятельности будет принято после очередного забора образцов воды. "В целях устранения нарушений прокурором города в адрес генерального директора ООО "Пиренга" внесено представление", - подчеркнули в прокуратуре.

База отдыха "Пиренга" находится на берегу одноименной реки в муниципальном округе Полярные зори Мурманской области, в 60 км на юг от Мурманска.