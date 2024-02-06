В Новгороде возбудили дело о превышении полномочий двумя полицейскими

По данным СК, сотрудники избили задержанного в салоне служебного автомобиля, а потом оставили на обочине

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Новгородской области в отношении участкового и его бывшего помощника по факту превышения должностных полномочий с применением насилия и специальных средств в отношении гражданина, тело которого впоследствии было обнаружено в лесу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ. <...> участковый уполномоченный полиции и на тот момент помощник участкового уполномоченного пункта полиции по Волотовскому району, приехав по сообщению от продавщицы одного из магазинов поселка Волот о вызывающем поведении незнакомого мужчины, с целью пресечения его противоправных действий посадили его в служебную автомашину и направились вместе с ним в сторону города Старая Русса Новгородской области, желая вывезти последнего за пределы Волотовского района Новгородской области, т. е. за пределы обслуживаемого ими административного участка", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, двигаясь по автодороге возле деревни Межник Старорусского района в результате произошедшего конфликта, находясь в салоне автомобиля на обочине дороги, полицейские применили к нему физическую силу. После чего оставили его на обочине и уехали, после этого место нахождения мужчины было неизвестно.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД по Новгородской области, 29 октября прошлого года двое сотрудников следовали на служебном автомобиле из поселка Волот в Старую Руссу, во время движения мужчина, ранее судимый, попытался завладеть и воспользоваться спецсредствами одного из полицейских. "2 февраля текущего года тело данного гражданина было обнаружено в лесу недалеко от места происшествия сотрудниками оперативных подразделений регионального УМВД", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время по ходатайству следователя СК в отношении участкового уполномоченного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении второго подозреваемого следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.