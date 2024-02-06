Суд заменил условный срок на реальный для жителя Хакасии, осужденного за лжеминирование

По информации суда, мужчина во время испытательного срока совершил административное правонарушение, а также неоднократно нарушал режим отбытия условного наказания

ТАСС, 6 февраля. Саяногорский городской суд Хакасии заменил условный срок на реальный для жителя республики, ранее осужденного за лжеминирование и нападение на пациентов больницы. Об этом говорится в Telegram-канале суда.

Ранее сообщалось, что в августе прошлого года суд приговорил мужчину к трем годам и шести месяцам условно с испытательным сроком на два года за ложное сообщение о минировании Саяногорской межрайонной больницы и нападение на ее двух пациентов. Он был осужден по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

"Саяногорский городской суд 5 февраля отменил условное осуждение и привел приговор к реальному исполнению с отбыванием наказания в виде трех лет шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

По информации суда, мужчина во время испытательного срока совершил административное правонарушение, а также неоднократно нарушал режим отбытия условного наказания.

Ранее ФСБ сообщала, что в январе 2023 года злоумышленник дважды нападал и угрожал убийством пациентам больницы. Во время одного из нападений он проник ночью в больницу с намерением напасть на свою сожительницу, но перепутал и совершил нападение на другую женщину, которая проходила там лечение. В марте 2023 года преступник из хулиганских побуждений позвонил на телефон экстренных служб и сообщил о минировании больницы. Взрывное устройство в больнице найдено не было.