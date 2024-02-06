В ДР Конго боевики убили 13 человек

В район направили армейские подразделения для преследования боевиков

ПРЕТОРИЯ, 6 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 13 мирных жителей убиты на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) боевиками из группировки "Альянс демократических сил" (АДС). Об этом сообщил представитель местного управления полиции Матади Муяпанди.

"Убиты 13 человек, в основном фермеры, работавшие в полях", - приводит его слова AFP. Боевики атаковали несколько деревень в провинции Итури.

В район направлены армейские подразделения, которые ведут преследование боевиков.

АДС был создан на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году как исламистская группировка, находившаяся в оппозиции к правительству страны. В 2003 году под ударами угандийских вооруженных сил отряды союза укрылись в восточных районах ДР Конго.