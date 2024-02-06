Стороны оспорили приговор мужчине, осужденному за стрельбу в военкомате Приангарья

Апелляционное представление на приговор направил и гособвинитель

ИРКУТСК, 6 февраля. /ТАСС/. Житель Усть-Илимска Руслан Зинин, осужденный в январе этого года на 19 лет лишения свободы за стрельбу в военкомате в Иркутской области, а также его адвокат, оспорили решение суда. Апелляционное представление на приговор направил и гособвинитель, об этом ТАСС сообщила адвокат Зинина Марина Ган.

"Апелляционные жалобы направили и я, и мой подзащитный. Мы не согласны с квалификацией действий Руслана Александровича [Зинина] по статье 205 (террористический акт). У него не было умысла в совершении террористического акта, в срыве мобилизационной кампании. Он признается полностью по статьям 222 и 223 (незаконное изготовление оружия и незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов - прим. ТАСС), в их части оспариваем только суровость наказания. Прокурор тоже написал апелляционное представление, он на суде просил по 205-й наказание в виде 16 лет лишения свободы и из них пять [лет] - тюрьмы, а судья назначил 12,5 года и 7 лет соответственно. В своем представлении прокурор тоже увеличил до семи лет тюрьмы, а общий срок - 16 лет", - рассказала ТАСС адвокат Зинина.

Она также рассказала, что в 2014 году Зинин был признан медкомиссией непригодным к прохождению военной службы по состоянию здоровья, но так и не смог получить военный билет. "А если не имеешь на руках военного билета, то никуда не устроишься на работу. Мы и в судебном заседании спрашивали, в связи с чем не могут выдать военный билет", - добавила она. Потерпевший, по ее словам, ответил, что это длительная процедура, хотя военный билет обязаны выдать в течение 10 дней. "Поэтому не было у него умысла в совершении террористического акта, срыва мобилизационной кампании", - заключила адвокат.

Что касается статей 222 и 223, защитник отметила, что ее подзащитный полностью признал вину и несколько раз приносил извинения потерпевшему, в том числе в денежном виде - он добровольно выплатил военкому 100 тыс. рублей моральной компенсации.

Первый Восточный окружной военный суд приговорил Зинина к 19 годам лишения свободы с ограничением свободы один год с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, остального срока - в исправительной колонии строгого режима. Также ему присудили штраф в размере 150 тыс. рублей. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 223, ч. 1 ст. 222 УК РФ (террористический акт, незаконное изготовление оружия и незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

Инцидент произошел в сентябре 2022 года в помещении актового зала военного комиссариата в городе Усть-Илимске. Как установил суд, Зинин в целях срыва призывных мероприятий в отношении своего родственника из обреза произвел три прицельных выстрела в военного комиссара. Затем мужчина разлил горючую жидкость на полу актового зала и поджег помещение. Военком был экстренно госпитализирован.