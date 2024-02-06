В Стамбуле пять человек пострадали в результате стрельбы у здания суда

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что двое нападавших ликвидированы

АНКАРА, 6 февраля. /ТАСС/. Пять человек, в том числе трое полицейских, получили ранения в результате стрельбы у здания дворца правосудия в районе Чаглаян. Об этом сообщил в X глава МВД Турции Али Ерликая.

"Сегодня в 11:46 (по местному времени, совпадает с московским - прим. ТАСС) была предпринята попытка нападения на контрольно-пропускной пункт у здания стамбульского суда в Чаглаяне. Двое нападавших, женщина и мужчина, ликвидированы. Пострадали пять человек, в том числе трое полицейских", - написал он.

В настоящее время здание суда оцеплено полицией, входы и выходы закрыты, приняты повышенные меры безопасности. Туда стянуто большое количество правоохранителей. Сообщается, что после выстрелов среди находившихся у здания людей началась паника. Многие начали убегать, некоторые легли на землю. На место инцидента прибыл генпрокурор Стамбула.