ФСБ возбудила дело о государственной измене против жителя Мордовии

Его подозревают в сотрудничестве со спецслужбами Украины

ЧЕБОКСАРЫ, 6 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о государственной измене возбуждено в Чувашии в отношении 20-летнего жителя Мордовии. Его подозревают в сотрудничестве со спецслужбами Украины, сообщили ТАСС в управлении ФСБ по Чувашии.

"В отношении 20-летнего [жителя Мордовии] возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). По версии следствия, злоумышленник установил конфиденциальное сотрудничество со спецслужбами Украины через интернет. В целях оказания помощи в деятельности, направленной против безопасности России, согласился за вознаграждение совершить террористические акты на российских предприятиях", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что это не первое уголовное дело в отношении мужчины. Его также подозревают в совершении террористического акта в составе организованной группы на объектах транспортной инфраструктуры (ст. 205 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается.

Подозреваемый сообщил, что он получал заказы на поджог железнодорожного оборудования, следует из оперативного видео ФСБ. По его словам, в зависимости от вида оборудования оплата составляла от 10 тыс. рублей до 120 тыс. рублей. Фигурант уголовного дела отметил, что, в частности, планировалось поджечь локомотив в одном из городов - Саранске, Казани или в Алатыре.