Под Калининградом шторм размыл участки пляжей в Зеленоградске и на Куршской косе

Работники госучреждения не допустили прорыва авандюны и затопления территории

КАЛИНИНГРАД, 6 февраля. /ТАСС/. Шторм в Балтийском море у побережья Калининградской области в прошедшие выходные размыл участки пляжей в курортном городе Зеленоградске и на Куршской косе. Об этом сообщается на официальной странице компании "Балтберегозащита", осуществляющей мониторинг ситуации, в социальной сети "ВКонтакте".

"В прошедшие выходные в результате непогоды и сильного волнения на морском побережье в восточной части Зеленоградска и корневой части Куршской косы (включая поселок Лесной) были почти полностью смыты пляжи, а также пострадала авандюна на незащищенных участках берега", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в восточной части Зеленоградска от кафе "Монополь" до технологического съезда на пляж авандюна размыта до двух метров по основанию. Произошло обрушение нескольких деревьев.

В районе поселка Лесной на Куршской косе незащищенную авандюну размыло по основанию до трех метров в районе кафе "Маяковский" и частично на участке проведения работ по реконструкции берегозащитного сооружения. В местах, где его уже успели реконструировать, размывов авандюны не допущено.

Защищенный аварийный участок корня Куршской косы находится в стабильном состоянии, прорыва авандюны и затопления территории не допущено, отмечается в сообщении.

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области "Балтберегозащита" выполняет функции заказчика-застройщика по проектированию и строительству, ремонту и текущему содержанию берегозащитных и других гидротехнических сооружений в регионе. Занимается берегоукреплением, обобщением и анализом материалов комплексных береговых и прибрежно-морских исследований, разработкой рекомендаций оптимальной берегозащиты и природоохранного освоения Калининградского побережья Балтийского моря, Куршского и Калининградского заливов в пределах области.