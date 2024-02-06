В Петербурге пенсионерка отдала в руки мошенникам 7 млн рублей

Полиция возбудила дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Полиция в Санкт-Петербурге разыскивает мошенников, которым жительница Калининского района города лично передала 7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"5 февраля в полицию Калининского района обратилась 71-летняя пенсионерка, проживающая в доме №1 по улице Софьи Ковалевской с заявлением о том, что с 9 по 21 декабря 2023 года ей звонили неизвестные, представлявшиеся банковскими сотрудниками. Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств они убедили ее снять со своего счета денежные средства и передавать их курьерам частями - 9, 12, 15 и 18 декабря. Сумма ущерба составила 7 000 000 рублей", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ГУ МВД, с похожим заявлением накануне в полицию обратилась и другая жительница Калининского района - 68-летняя женщина с Учительской улицы сообщила, что днем 26 января ей позвонил неизвестный и убедил взять кредит в банке на сумму в 600 тыс. рублей, после чего обналичить его, а также снять со своих счетов 3,8 млн рублей. Все деньги потерпевшая перевела на указанные звонившим счета. Таким образом, сумма ущерба составила 4,4 млн рублей.

По фактам обоих преступлений в полиции возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).