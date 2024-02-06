В Индии не менее 11 человек погибли в результате взрыва на заводе пиротехники

Более 50 пострадали, отметил глава правительства штата Мадхья-Прадеш Мохан Ядава

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек погибли, несколько десятков получили ранения в результате взрыва, который произошел на подпольном заводе по производству пиротехники в центральной части Индии в населенном пункте Байрагарх (штат Мадхья-Прадеш). Об этом сообщили журналистам местные власти и спасатели.

"В этом инциденте шесть человек погибли и более 50 получили ранения", - приводит слова главы правительства штата Мадхья-Прадеш Мохан Ядава агентство ANI. "На место было отправлено более 50 машин скорой помощи", - добавил он. По его словам, на месте также работают 400 полицейских, пожарные и спасатели пытаются погасить пожар и оказать первую помощь пострадавшим.

По данным газеты Hindustan Times, число жертв уже достигло 11 человек. Пострадали более 60.

В результате взрыва также были разрушены 60 расположенных поблизости домов. Из-за продолжающихся взрывов на заводе власти эвакуировали еще более 100 домов. Кроме того, из-за взрыва загорелось значительное количество двухколесных транспортных средств.