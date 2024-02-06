В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за циклона

Водителям рекомендовали отказаться от дальних поездок

ЧЕЛЯБИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Сильный снегопад, гололед, порывы ветра до 25 м/с ожидаются в Челябинской области 6 и 7 февраля, говорится в тексте штормового предупреждения, опубликованного Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей.

"В ближайший час и до конца дня 6 февраля, ночью 7 февраля в связи с прохождением циклона в отдельных районах Челябинской области ожидается снег, местами очень сильный, усиление ветра до 20-25 м/с, метели, на дорогах снежные заносы, сильные гололедные явления", - сообщили в центре.

В пресс-центре Главного управления МЧС России по региону сообщили журналистам, что водителям рекомендуется отказаться от дальних поездок.