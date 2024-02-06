В Абхазии ветер повалил деревья и повредил ЛЭП

Коммунальные службы устраняют последствия непогоды

СУХУМ, 6 февраля. /ТАСС/. Сильный ветер, пронесшийся по Абхазии во вторник ночью, повалил деревья в Сухуме и некоторых районах республики, повреждены линии электропередачи. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы МЧС Абхазии Роман Лабиа.

"В результате сильного ветра в Сухуме, Гудаутском и Очамчырском районах попадали деревья. Спасатели МЧС всю ночь распиливали деревья и расчищали трассы. Сейчас все дороги чистые, нигде нет заторов", - сказал Лабиа.

Как сообщили журналистам в администрации Сухума, сильный ветер повалил деревья в микрорайоне Синоп, в районе Абхазского госуниверситета и в парке имени Ефрема Эшба в центре абхазской столицы. Упавшие стволы повредили линии электропередачи и троллейбусные линии. Коммунальные службы и сотрудники Сухумского управления электросетями устраняют последствия непогоды.

По информации из Очамчырского района, ветер снес крышу многоквартирного дома, упавшие деревья в некоторых селах повредили линии электропередачи. Над устранением неполадок в электросетях работают специалисты "Черноморэнерго".