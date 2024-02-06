В Москве мошенники обманули 80-летнего генерала Вооруженных сил СССР на 2 млн рублей

Злоумышленники утверждали, что со счета мужчины была совершена попытка списания 700 тыс. рублей для дальнейшего перевода денег на Украину, по их словам, пресечь преступные действия можно только сняв все накопления и передав их якобы представителю ФСБ, а потом в ЦБ

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Генерал-майор, ветеран Вооруженных сил СССР Анатолий Миренков передал мошенникам более 2 млн рублей, пытаясь якобы не допустить списания своих накоплений со счетов для перевода на Украину. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Миренков обратился в полицию и сообщил, что несколько неизвестных связались с ним через Telegram. "Злоумышленники утверждали, что со счета Миренкова была совершена попытка списания 700 тыс. рублей для дальнейшего перевода денег на Украину. По их словам, пресечь преступные действия можно только сняв все накопления и передав их якобы представителю ФСБ, а потом в ЦБ", - сказал собеседник агентства, добавив, что заявитель согласился с условиями.

Позже мужчине стали звонить неизвестные, которые представлялись сотрудниками силовых структур, банка. Они присылали различные документы, якобы подтверждающие законность действий и доказывающие борьбу с мошенничеством. "Сначала, следуя указаниям мошенников, Миренков снял более 1 млн рублей со счета, после чего отправился к зданию Генеральной прокуратуры РФ, где передал сумку с деньгами неизвестному", - добавил собеседник агентства.

В дальнейшем, также следуя указаниям, он передал еще одну сумку с деньгами неизвестному у посольства Мадагаскара. "В целом действиями неизвестных лиц Миренкову был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму свыше 2 млн рублей", - заключил собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Анатолий Миренков - российский военный и общественный деятель. За время службы занимал посты начальника финансовой службы административно-хозяйственного управления и начальника финансовой службы управлений, учреждений и организаций центрального аппарата Министерства обороны СССР. С января 1992 по 2006 год был начальником управления финансово-экономической деятельности центрального аппарата Минобороны России. Миренков - член Российской академии естественных наук, Европейской академии естественных наук, Международной академии авторов научных открытий и изобретений. Также он член главного военно-исторического совета России и вице-президент Международной академии исторических и социальных наук.