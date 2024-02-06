Пожар в здании возле Красной площади произошел во время сварочных работ

В результате ЧП никто не пострадал

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Причиной пожара в здании XVII века возле Красной площади стало нарушение техники безопасности во время сварочных работ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, возгорание произошло при проведении сварочных работ. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что по факту произошедшего организована доследственная проверка по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

Пожар возник на втором этаже в доме 4 по Никольской улице. Площадь возгорания составила 150 кв. м. Пострадавших нет. Здание было построено в XVII веке как усадьба князей Хворостининых, позже перешло в собственность князя Голицына. В настоящее время оно известно как Шевалдышевское подворье и находится на реконструкции. По соседству с ним расположен ГУМ.