В Казани из-за снега обрушилась крыша пункта приема металла

К ликвидации последствий привлечены 36 человек и 11 единиц техники

КАЗАНЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Под тяжестью снега обрушилась часть кровли производственного здания на улице Тэцевская в Казани. Есть пострадавшие, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Татарстану.

Информация об обрушении поступила в районе 11 часов. "По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-5 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Татарстан установлено, что в результате снеговой нагрузки произошло частичное обрушение кровли производственного здания ООО "Втормет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия есть пострадавшие. К ликвидации последствий привлечены 36 человек и 11 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана, на место происшествия выехала прокурор района Ольга Малых. Организована проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.