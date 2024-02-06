В Воронеже задержали мужчину за покушение на убийство годовалого ребенка

Им оказался житель Белгородской области

ВОРОНЕЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Воронеже жителя Белгородской области, который подозревается в покушении на убийство годовалого ребенка. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Воронежской области.

"В отношении 40-летнего жителя Белгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Мужчина задержан по подозрению в совершении указанного преступления. Следствие обратилось с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 3 февраля в квартире в Коминтерновском районе Воронежа пьяный мужчина поссорился с бывшей супругой, которая в момент конфликта держала на руках годовалого ребенка своей знакомой. Как уточняется в сообщении СУ СК по региону, мужчина ударил ребенка рукой по голове, после чего тот был доставлен в больницу с травмой головы.