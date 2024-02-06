В Сочи ввели режим ЧС в районе села Волковка из-за подвижки грунта

Мэр Алексей Копайгородский поручил оперативно провести экспертизу склона и домовладений

КРАСНОДАР, 6 февраля. /ТАСС/. Подвижка грунта произошла после сильных дождей в районе села Волковка в Сочи, что представляет угрозу для близлежащих 11 частных домов, введен режим ЧС муниципального характера. Об этом мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил в Telegram-канале.

"В Волковке локально вводим режим ЧС муниципального характера. Ночью обильные осадки вызвали подвижку грунта в близлежащем лесном массиве. Есть угроза для 11 частных домов. Поручил оперативно провести экспертизу склона и домовладений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что жителям домов предложен пункт временного размещения, им окажут необходимую помощь, включая содействие в оформлении документов, в дальнейшем людям выплатят положенные компенсации. Дома взяли под охрану сотрудники полиции.

В Краснодарском крае до 6 февраля включительно действует штормовое предупреждение в связи с непогодой, на протяжении нескольких дней идут сильные дожди.