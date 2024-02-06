В Казани при обрушения крыши пункта приема металла погиб один человек

Прокуратура организовала проверку

КАЗАНЬ, 6 февраля. /ТАСС/. В результате обрушения части кровли производственного здания на улице Тэцевская в Казани погиб один человек, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС России по Татарстану.

"Самостоятельно из здания вышли 39 человек. К сожалению, погиб мужчина 1989 года рождения. Его тело обнаружили спасатели Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России", - сказал собеседник агентства.

Ранее ведомство сообщало, что частичное обрушение кровли здания ООО "Втормет" произошло из-за снеговой нагрузки в районе 11 часов.

Причина происшествия устанавливается. К ликвидации последствий привлечены 36 человек и 11 единиц техники. Прокуратура организовала проверку.