В Ульяновске в ДТП с двумя иномарками погиб человек

Еще четверо пострадали

УЛЬЯНОВСК, 6 февраля. /ТАСС/. Авария с участием двух иномарок произошла в Ульяновске, в результате один человек погиб и четыре получили различные травмы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по региону.

"В результате ДТП водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, его пассажир, пассажиры автомобиля Mitsubishi Outlander - мужчина и женщина - доставлены в медицинское учреждение", - отметили в пресс-службе.

Еще один пассажир Mitsubishi Lancer погиб на месте ДТП.

По предварительной информации, авария произошла 6 февраля возле дома №16 по Димитровградскому шоссе в Ульяновске. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.