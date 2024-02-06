Двое подростков украли свыше 13 млн рублей из квартиры директора фирмы в центре Москвы

Оба школьника стоят на учете в подразделении полиции по делам несовершеннолетних, один ранее был судим за угон машины

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Двое несовершеннолетних подозреваются в краже более 13 млн рублей из московской квартиры генерального директора ООО "Эрствак логистик". Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В органы внутренних дел обратился Дмитрий Рубинский - глава фирмы "Эрствак логистик", которая занимается торговлей насосами, электропечами и прочим оборудованием. Он сообщил, что неизвестные вскрыли сейф в его квартире на Новослободской улице в Москве и похитили оттуда 13 млн 678 тыс. рублей. После этого было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства.

По его словам, благодаря записям с камер видеонаблюдения, а также кинологу удалось установить, что незадолго до происшествия в квартиру потерпевшего заходила его дочь с четырьмя неизвестными молодыми людьми.

"Вскоре правоохранители вышли на двух подростков, которые учатся в девятом классе в двух разных школах на юге Москвы. У них изъяли отвертку, с помощью которой они вскрыли сейф, и часть похищенных денег", - сообщили агентству.

В правоохранительных органах добавили, что оба школьника стоят на учете в подразделении полиции по делам несовершеннолетних, один ранее был судим за угон машины.