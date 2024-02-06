В Москве из здания геологического факультета МГУ украли картину Лагорио "Бурное море"

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили заявительницу

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Неизвестный украл картину художника Льва Лагорио "Бурное море" из здания геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова на Ленинских горах в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В полицию с заявлением обратилась ведущий инженер геологического факультета МГУ и сообщила о том, что обнаружила пропажу картины "Бурное море" художника Льва Лагорио, которая весела на стене в одном из кабинетов факультета", - сказал собеседник агентства.

Представитель правоохранительных органов добавил, что по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и дополнительно опросили заявительницу.

Лев Лагорио - русский живописец-маринист, первый ученик Ивана Айвазовского. С 1860 года профессор, а с 1900 года - почетный член Императорской Академии художеств.