Менеджера севастопольского банка подозревают в хищении 18 млн рублей у вкладчиков

Возбуждено уголовное дело

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Полицейские Севастополя подозревают менеджера банка в организации незаконной схемы со вкладами, ущерб оценивается в 18 млн рублей, возбуждено дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Севастополю.

"В Севастополе полиция подозревает менеджера банка в хищении более 18 млн рублей у 21 вкладчика. Проводится предварительное расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 31-летняя менеджер в сговоре с неустановленными лицами несколько лет подыскивала потенциальных клиентов и убеждала их заключать договоры вкладов под выгодные проценты. После зачисления денег она составляла поддельные документы и перечисляла деньги на подконтрольные ей и ее подельникам банковские счета, после обналичивала из в банкоматах.

О схеме стало известно после обращения одного из клиентов, который хотел снять часть денег.