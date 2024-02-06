Эрдоган сообщил о гибели одного человека после теракта у стамбульского суда

Турецкий президент пообещал, что власти республики продолжат решительно противостоять терроризму всех мастей

СТАМБУЛ, 6 февраля. /ТАСС/. Гражданин Турции умер от полученных ран в результате стрельбы, устроенной двумя террористами у стамбульского дворца правосудия. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, пообещав, что власти республики продолжат решительно противостоять терроризму всех мастей.

"Два террориста [мужчина и женщина] были обезврежены нашими полицейскими, прежде чем смогли осуществить свои гнусные планы. Турция продолжит решительную борьбу с террористическими организациями всех мастей и их сторонниками. К сожалению, от полученных ран в результате террористической вылазки скончался один из наших граждан", - приводит высказывания Эрдогана телеканал TRT Haber.

Глава МВД Турции Али Ерликая ранее сообщал, что попытку теракта у входа в здание дворца правосудия в Стамбуле в районе Чаглаян предприняли двое членов террористической организации РНОП-Ф ("Революционная народно-освободительная партия - фронт"). Шесть человек, в том числе трое полицейских, по его словам, получили ранения.

По сообщениям местных СМИ, террористы, которые были ликвидированы у дворца правосудия, ранее попадали в поле зрения турецких спецслужб. Сестра одной из нападавших, как сообщается, должна была предстать во вторник перед судом по уголовному делу.

РНОП-Ф является запрещенной в Турции партией ультралевого толка, действующей с 1994 года. Она причастна к десяткам убийств сотрудников силовых структур и нападениям на зарубежные дипломатические представительства.