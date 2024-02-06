Похищавших имущество москвичей с использованием поддельных паспортов приговорили к колонии

Мошенники получили от двух до четырех лет колонии общего режима

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Бутырский суд Москвы приговорил к срокам до четырех лет колонии преступников, участвовавших в мошеннических схемах для получения средств умерших людей, используя поддельные паспорта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд признал Бондареву Марию Михайловну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и назначил наказание в виде 4 лет колонии общего режима. Флоренса Алексея Андреевича - виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление) и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев колонии общего режима. Дусметова Фархода Раимовича - виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30 УК РФ и назначил наказание в виде 2 лет 7 месяцев колонии общего режима. Малашенко Александра Дмитриевича - виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев колонии общего режима", - рассказали в суде.

Осужденные осуществляли мошеннические схемы для получения средств умерших людей, используя поддельные паспорта, с целью приобретения права на чужое имущество путем обмана.

Другие фигуранты дела - Динара и Эльмира Маннановы, Руслан Хасанов - получили до 2 лет колонии, были взяты под стражу в зале суда.