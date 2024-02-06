В Запорожской области в результате пожара погибли два человека

Причина возгорания устанавливается

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Двое мужчин погибли при пожаре в доме в Приазовском районе Запорожской области. Об этом сообщили журналистам в региональном управлении МЧС.

"6 февраля на линию "101" поступило сообщение о том, что в Приазовском районе в пгт. Нововасильевка горит дом. Уже через несколько минут на указанный адрес прибыл дежурный караул 4-й пожарно-спасательной части. Как оказалось, сотрудников чрезвычайного ведомства вызвали поздно. Огонь распространился на площади более 40 квадратных метров. В жилом доме сотрудники МЧС России обнаружили тела двоих мужчин", - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что причина возгорания устанавливается, а также предупредили о необходимости соблюдения мер противопожарной безопасности.