СК предъявил обвинение матери, дети которой избили девочку в Нижнем Тагиле

Она обвиняется в хулиганстве и вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/ Следственный комитет Свердловской области предъявил обвинение в хулиганстве и вовлечении несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления женщине, сыновья которой избили одноклассницу в Нижнем Тагиле.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области.

"Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области уроженке Республики Азербайджан, 1986 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления)", - сказали в СК.

По версии следствия, обвиняемая нанесла удар рукой в область головы девочки 2012 года рождения. В избиении школьницы принимали участие два ее сына, она также пресекала попытки вмешаться в насилие.

29 декабря напротив школы по Гвардейской улице в Нижнем Тагиле были избиты двое детей. При этом пострадавшей девочке, по предварительным данным, был причинен тяжкий вред здоровью.