На курорте в Сочи пласт снега сошел в районе горнолыжной трассы

Найдены шестеро райдеров

КРАСНОДАР, 6 февраля. /ТАСС/. Пласт снега сошел во время катания отдыхающих на горнолыжном курорте "Газпром Поляна", спасателями найдены шестеро находившихся на трассе райдеров, никто не пострадал. Об этом сообщается в Telegram-канале курорта.

"Сегодня во время дневного катания на Лауре произошел сход пласта снега в районе горнолыжных трасс F. Благодаря слаженной работе спасателей все находившиеся на трассе шесть человек были найдены. При природном явлении никто не пострадал. Жизни и здоровью райдеров ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Позже в МЧС сообщили, что специалисты завершили работы в районе трассы, где на высоте 1 300 - 1 400 м произошел сход лавины.

"Горнолыжников под лавиной не обнаружено", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники ведомства обследовали снежный покров при помощи лавинных щупов и системы поиска людей. На месте работали 16 специалистов и 3 единицы техники, в том числе кинологи МЧС России.

Уточняется, что курорт работает в штатном режиме, катание на трассах было восстановлено.

Также инцидент, связанный с погодными условиями, произошел днем на курорте "Красная Поляна", где несколько кабинок проскользнули на конвейере канатной дороги, никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе курорта.

"В виду обильных осадков, продолжающих на Красной поляне второй день, на одной из приводных станций канатных дорог произошло проскальзывание нескольких гондол на конвейере. Пострадавших нет. Специалистами курорта технической неисправности не зафиксировано", - сообщили на курорте "Красная Поляна".

В пресс-службе добавили, что работу канатной дороги приостанавливали на 10 минут, сейчас она работает в штатном режиме. Ранее в нескольких местных Telegram-каналах появилась информация якобы о столкновении кабинок на канатной дороге курорта.

В новость внесены изменения (18:00 мск) - добавлена инфомация о завершении работ МЧС.