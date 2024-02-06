В Коми деревянная школа частично уцелела в пожаре

Пострадали мастерские учебного заведения, столовая и помещения для старшего звена, сообщили в администрации села Грива

СЫКТЫВКАР, 6 февраля. /ТАСС/. Единственная в селе Грива Республики Коми деревянная одноэтажная школа частично уцелела после пожара благодаря разделительной противопожарной кирпичной стене. Часть помещений сохранилась и пригодна для обучения, но этот вопрос будут решать глава Коми Владимир Уйба, который выехал в Гриву, и руководство района, сообщили ТАСС в администрации села.

"Сгорела только часть школы. Пострадали мастерские, столовая и помещения для старшего звена. В целости и сохранности остались помещения начального звена школы, спортзал, коридоры, директорская, учительская. Спасло то, что школа старой постройки, части школы отделены противопожарной кирпичной кладкой с железными антипожарными дверями. Началось возгорание с электрощита в мастерской, потом огонь быстро перекинулся на крышу. Кирпичная стена спасла остальное здание", - сообщили ТАСС в сельской администрации.

По информации местной администрации, пожар практически потушен. "Школа малокомплектная, детей мало, вполне возможно, что уместимся в той части здания, которая сохранилась. Это первоначальная информация от директора школы. Готовить для школьников будут, скорее всего, в местном детском саду. Но мы сейчас ждем главу республики, руководство района, депутатов, руководителей. Будут решать вопрос окончательно", - добавили в администрации села.

По данным сайта школы, она основана в 1887 году, но нынешнее деревянное здание 1977 года постройки.

По информации ГУ МЧС по Коми, на момент прибытия пожарных частично горела кровля. В 15:35 пожар был локализован на площади 200 кв. м. По кадрам с места, некоторые помещения выгорели полностью. До прибытия пожарных самостоятельно вышли на улицу 44 человека, в том числе 38 детей. По предварительным данным, никто не пострадал. Пожар тушат 30 человек, привлечено 10 единиц техники. По факту возгорания организована проверка прокуратуры.