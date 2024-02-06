В Стерлитамаке попытку похитить ребенка на улице совершил 18-летний подросток

Ранее по факту инцидента было возбуждено дело

УФА, 6 февраля. /ТАСС/. Правоохранители задержали подозреваемого в попытке похищения несовершеннолетней на улице города Стерлитамака в Башкирии. Им оказался 18-летний местный житель, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следователями и криминалистами совместно с оперативниками МВД республики изучены камеры видеонаблюдения, допрошены местные жители и другие возможные очевидцы, проведены иные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, в результате личность подозреваемого была установлена, им оказался 18-летний житель города. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, устанавливается мотив нападавшего, планируется проведение психолого-психиатрической судебной экспертизы", - сказано в сообщении.

Ранее по факту инцидента было возбуждено дело о похищении несовершеннолетнего (п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ). В соцсетях появилась видеозапись инцидента на улице Артема. Мужчина схватил девочку, которая шла позади старшего брата, и потащил в сторону. Мальчик успел вырвать сестру из рук злоумышленника, который скрылся.