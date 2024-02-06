Суд в Воронеже 19 февраля начнет рассмотрение дел о зараженном сибирской язвой мясе

В распространении мяса подозревают двух фермеров

ВОРОНЕЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Воронежа 19 февраля начнет рассмотрение уголовных дел в отношении двух фермеров, которые подозреваются в распространении зараженного сибирской язвой мяса. Об этом сообщается на сайте суда.

"Назначено судебное заседание на 19.02.2024, 11:00. Лица: Асадов Амиль Эльмурад оглы - ст. 249 ч.1 УК РФ [нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия], Рустамов Ровшан Гардашхан оглы - ст. 249 ч.1 УК РФ", - говорится в материалах суда.

Два первых очага сибирской язвы были выявлены в Воронежской области в конце августа 2023 года на хуторе Красные Холмы Панинского района, где указом губернатора региона был введен карантин до 16 ноября, и на рынке "1 000 мелочей" в Воронеже, куда было ввезено зараженное мясо и где карантин действовал до 1 сентября. В начале сентября были выявлены еще два очага в селе Лебединка Богучарского района - в здании фермы и на участке в 650 метрах от нее, там карантин действовал до 7 декабря. Из очагов сибирской язвы в селе Лебединка и хутора Красные Холмы в больницы Воронежа было госпитализировано 11 человек, в том числе один подросток, у всех них медики диагностировали сибирскую язву, в настоящее время пациенты выписаны.

По факту заражения людей следователи возбудили уголовные дела по трем статьям УК РФ, в том числе по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт группой лиц по предварительному сговору продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей); ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).