Суд в Пскове оштрафовал журналистку на 30 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

Речь идет о Светлане Синцовой

ПСКОВ, 6 февраля. /ТАСС/. Псковский городской суд признал псковскую журналистку Светлану Синцову виновной по делу о дискредитации Вооруженных Сил РФ (ВС РФ) и назначил ей наказание в виде штрафа в 30 тыс. рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.

"Псковский городской суд Псковской области вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении С., которой вменялась ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ), <..> исказив и дискредитировав тем самым задачи по использованию ВС РФ, которые используются за пределами территории РФ на основе общепризнанных принципов и норм международного права. Судом назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

Как следует из материалов суда, привлекаемым лицом по этому делу является Светлана Синцова, известный псковский журналист, сотрудничающий с несколькими ведущими региональными СМИ.