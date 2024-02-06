Экс-банкира Конаныхина заочно арестовали по делу о призывах к терроризму

Его объявили в международный розыск

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские следователи объявили в международный розыск одного из первых банкиров постсоветской России Александра Конаныхина, заочно предъявив ему обвинение в призывах к терроризму. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, бизнесмен скрывается от следствия за границей.

"Следствие заочно предъявило Конаныхину Александру Павловичу обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности посредством интернета). В связи с тем, что обвиняемый скрывается от следствия за рубежом, он был объявлен сначала в межгосударственный, а затем и в международный розыск", - рассказал собеседник агентства.

В Лефортовском суде Москвы ТАСС сообщили, что Конаныхин заочно арестован на срок два месяца с момента задержания или депортации на территорию РФ. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Официальными комментариями следствия и экс-банкира ТАСС пока не располагает.