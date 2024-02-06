СМИ: напавшему на прохожих на Лионском вокзале в Париже предъявили обвинение

По данным телеканала BFMTV, гражданина Мали обвинили в покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах

ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Судебные следователи предъявили обвинение 32-летнему гражданину Мали, напавшему 3 февраля на прохожих на Лионском вокзале в Париже. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

По данным BFMTV, злоумышленнику было "предъявлено обвинение в покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах". Канал уточняет, что в ближайшее время суд должен будет принять решение о помещении его в следственный изолятор.

В субботу утром злоумышленник с ножом и молотком напал на пассажиров на Лионском вокзале, расположенном в восточной части Парижа. Как сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, три человека пострадали, один из них получил тяжелые ранения. Прокуратура отмечала, что мужчина напал на прохожих, которые были французскими гражданами, из-за их национальной принадлежности.

После задержания в субботу содержание преступника под стражей было прервано на 24 часа в связи с его переводом в психиатрическое отделение больницы при префектуре полиции Парижа для проведения обследования. Газета Le Parisien со ссылкой на источник в полиции сообщала, что у мужчины диагностировано психическое расстройство и полиция в настоящее время не рассматривает произошедшее как теракт.

Как ранее сообщил канал BFMTV, совершивший нападение гражданин Мали имеет вид на жительство в Италии.