Школьник передал мошеннику данные банковской карты матери

С карты списали находившиеся на ней 143 тыс. рублей

КАЛИНИНГРАД, 6 февраля. /ТАСС/.Телефонные мошенники в Калининграде воспользовались доверчивостью девятилетнего ребенка и убедили его передать им данные банковской карты его матери, а затем списали находившиеся на ней 143 тыс. рублей, сообщила пресс-служба УМВД по региону. Полиция возбудила в отношении мошенников уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (мошенничество)", - сказали в пресс-службе.

Со слов матери третьеклассника, обратившейся в полицию, накануне незнакомец написал ее девятилетнему сыну в одном из мессенджеров, что для получения подарка в онлайн-игре ему нужно прислать фото маминой банковской карты и сообщить код, который прислали на родительский телефон, рассказали в пресс-службе.

Ребенок исполнил "просьбы" мошенника и передал запрошенную им информацию. Спустя некоторое время мама лишилась 143 тыс. рублей, лежавших на карте.

В УМВД России по Калининградской области призвали родителей обучать своих детей основам кибергигиены: не сообщать посторонним реквизиты банковских карт, код из СМС или push-уведомлений, не разговаривать по телефону или онлайн с незнакомцами.