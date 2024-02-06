В Адыгее арестовали обвиняемого в изнасиловании девочки-подростка

Следователи установили, что ранее мужчина был также осужден за разбойное нападение

МАЙКОП, 6 февраля. /ТАСС/. Суд в Адыгее по ходатайству следствия арестовал мужчину, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Менее месяца назад он освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за изнасилование и разбойное нападение. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Адыгея.

Мужчину задержали следователи и полицейские в минувшую субботу в Тахтамукайском районе Адыгеи.

"Следователем Тахтамукайского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Республике Адыгея мужчине предъявлено обвинение по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 2 февраля в поселке Яблоновский Тахтамукайского района под мостом, соединяющим Яблоновский и Краснодар, мужчина, угрожая убийством и применяя насилие, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Следователи установили, что ранее обвиняемый был осужден за изнасилование, а также разбойное нападение. Менее месяца назад он освободился из мест лишения свободы и приехал в Адыгею, где проживал у родственников. В ходе допроса и проверки показаний на месте происшествия мужчина частично признал вину, рассказал об обстоятельствах совершения преступлений.