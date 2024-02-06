На Кубани в ДТП погибли два человека

Трое пострадали

КРАСНОДАР, 6 февраля. /ТАСС/. Два человека погибли и трое получили травмы в результате столкновения грузовика и легковой машины в Абинске Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Около 16:00 мск в Абинске на улице Советов произошло ДТП с участием грузового "Мерседеса" и "Лады-Гранта". В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте. Еще трое пассажиров доставлены в ЦРБ Абинска", - говорится в сообщении.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося.